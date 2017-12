JOURNEE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE LA VIANDE DE PORC CREOLE 9 DECEMBRE 2017 AU DIAMANT



NAVETTES GRATUITES PAR BUS PRES DE L’ECOLE DE MORNE BLANC



L’association pour la Promotion de l’Economie Rurale (APER) et l’Exploitation Agricole MONTLUC Jean-Claude avec le soutien de leurs partenaires ( Ville de DIAMANT, Ville des 3 Ilets, CAESM, PNM, AMIV, COOPMAR, TOYOTA,..) vous invitent cordialement Ă une journĂ©e champĂȘtre de valorisation et de promotion de la viande de porc crĂ©ole Ă©levĂ© en semi libertĂ© et des produits de la CoopĂ©rative Porcine la COOPMAR, sur le site de l’exploitation situĂ©e Ă Morne Blanc – Quartier Ancinel au DIAMANT, le samedi 9 DĂ©cembre 2017, de 7 heures Ă 16 heures.





AU PROGRAMME : Vente de viande de porc créole et de produits charcutiers par la COOPMAR.

- Vente de viande de mouton, volaille, produits végétaux, etc.

- Visite guidĂ©e et commentĂ©e de l’exploitation - Interventions de techniciens agricoles -

- Animation musicale -

- Dégustation gratuite de viande de porc créole et de produits charcutiers

- DĂ©jeuner champĂȘtre (menu Ă base de viande de porc crĂ©ole issu de l’exploitation)

Pour le dĂ©jeuner champĂȘtre, (nombre de places limitĂ©es) rĂ©servation et paiement au :

0696 90 22 91 / 0696 37 04 28 / 0696 33 08 02 (le plus tĂŽt possible)



#Diamant

