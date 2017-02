L'#EspaceSud vous souhaite un bon #Carnaval et vous invite à avoir le #RéflexeTri durant les jours gras. Près de 500 #BornesdeTri sont à votre disposition sur le territoire. Les #déchèteries du ...

Cette année avec SudLIB, finies les prises de tête pour se garer ! Tous au 1er Festisud (ex Parade du Sud) lundi 27 février, à Rivière Pilote ! Tickets disponibles en gares, dès mardi 21 fév...

Chefs d'entreprise, vous souhaitez vous engager dans une démarche de progrès reconnue et labélisée au niveau national?

La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Martinique, a le plaisir de vous convier à une réunion d'information sur la marque "Accueil, qualité, commerce et services" à destination des commerces des centre-bourgs, le jeudi 23 février à 18h00, à l'agence CCIM du Marin, Zone d'Activité Artimer, Bat. E1, 1er étage Quartier La Duprey.

Cette rencontre sera l'opportunité de procéder à votre inscription afin de découvrir les avantages offerts par ce label.

Contact Espace Sud : [email protected] /0596 62 53 53 poste 12 17

