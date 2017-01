🎵🎵🎶🎶Cet âne est là je tweetais pour la première fois, 🎶🎶🎵🎵le public ne me connaissait pas, quelle année ? cette année là🎶🎶🎵🎵.

Eh oui en 2012, François #Fillon faisait montre d’une droiture droite. En l’an 2017, l’enculé est acculé et pour défendre l’indéfendable il vient de sortir une phrase sodomisante qui élargirait le cercle de plus d’un de ses amis, mouches comprises : « Le travail d’assistant parlementaire ne laisse pas forcément de traces, il est de conseiller l’élu. Or personne ne peut contester que ma femme est constamment auprès de moi ». Ça sent l’homme qui, apres avoir perdu des plumes, perd ses L. Ça sent le Fi..on.