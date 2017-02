🎵🎶🎶Alfred…mon coeur bat vite…🎵🎵🎶🎶pa fè mwen la PEM…nooonn…🎵🎵🎶🎶

Ce vendredi 24 fĂ©vrier 2017 en #Martinique,la Ă©niĂšme rĂ©union du Mouvement IndĂ©pendantiste Martiniquais ne se dĂ©roulait pas dans un restaurant feutrĂ© de la Tour Lumina Ă Fort-de-France. La grande messe du MIM avait branchĂ© ses micros HF dans la salle des services de la culture et de la communication de la ville du Robert. Les niloristes Ă©taient venus en nombre. On notait mĂȘme au premier rang, la prĂ©sence de l’ex coach devenu ex mariejeanniste Louise « silon van souflĂ© » Telle.

L’annonce du soutien apportĂ© Ă la candidature de leur poulain de circonstance, Philippe Edmond-Mariette par le parti avait une dimension orgasmique indĂ©niable.Sur les rĂ©seaux sociaux les limiers du Romanticus alias Ti koto avaient oeuvrĂ©, post par ci, SMS vibrant de Marie-France Toul vice-prĂ©sidente de l’AssemblĂ©e, qui n’a pas autre chose Ă faire dans une Martinique qui va souffert.

La presse locale qui a pris du Viagra est en rut. Au 13 h, ils ont mĂȘme annoncĂ© le scoop en avant premiĂšre.

PHILIPPE EDMOND-MARIETTE SERA ADOUBE PAR LE MIM.

Comme dirait un certain Fabrice ce fut DUNON événement.

Chaben malin comme un manikou mĂ©tis fera nique de ce parterre de tĂȘtes de pomme de terre. Vous ĂȘtes venus avec des chips…ou du miel pops ?

Pas un mot sur l’avocat pas un mot sur Philippe, pas un mot sur Edmond, pas un sur Mariette. Torpille. Dans la salle, la dĂ©ception se lit sur le visage de l’homme de l’ascenseur qui sent que la situation est bloquĂ©e entre deux Ă©tages.

Pourtant, le ciel Ă©tait Ă©toilĂ©. Pas un nuage. Abattu,comme un baobab imberbe, sur les rotules de Toul loose, PEM ne recevra pas le SMS coĂŻtal qui fait dire sans ambages « Oh Djee Zeus…chĂ©rie…viens ce soir c’est By Low Law ». DTC, lolo’w an lanmen’w. Il va falloir mettre du GEL…allo Claude…tu fais quoi ce soir ? Mon coeur bat vite. je vais tout pĂ©ter.