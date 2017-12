Une motion des prĂ©sidents de CommunautĂ©s d'agglomĂ©ration et des maires de Martinique remise Ă la ministre des outre-mer Lors de la rencontre qu'elle a eue avec les Ă©lus martiniquais ce samedi 16 dĂ©cembre, lĂ ministre des outre-mer, Annick Girardin, s'est vu remettre, par le prĂ©sident de l'Espace Sud, EugĂšne LARCHER, une motion signĂ©e des prĂ©sidents de Cap Nord, de la CACEM et de l'Espace Sud, mais aussi des maires de Martinique. Cette motion dĂ©nonce les Ă©normes problĂšmes et difficultĂ©s que gĂ©nĂ©rerait le transfert de la compĂ©tence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prĂ©vention des inondations) aux communautĂ©s d'agglomĂ©ration, dans les conditions oĂč les les textes le prĂ©voit aujourd'hui. La motion demande instamment le report de ce transfert d'au moins deux ans. EugĂšne LARCHER, par ailleurs prĂ©sident d'Interco'outre-mer, association regroupant la plupart des intercommunalitĂ©s des outre-mer, portera Ă©galement ce dossier dans le cadre de cette instance, dĂ©montrant ainsi la solidaritĂ© des Ă©lus des outre-mer dans la contestation des conditions de ce transfert et dans les propositions faites pour amĂ©liorer ce que prĂ©voient actuellement les textes. ... Voir +Voir -

JOURNEE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE LA VIANDE DE PORC CREOLE 9 DECEMBRE 2017 AU DIAMANT



L’association pour la Promotion de l’Economie Rurale (APER) et l’Exploitation Agricole MONTLUC Jean-Claude avec le soutien de leurs partenaires ( Ville de DIAMANT, Ville des 3 Ilets, CAESM, PNM, AMIV, COOPMAR, TOYOTA,..) vous invitent cordialement Ă une journĂ©e champĂȘtre de valorisation et de promotion de la viande de porc crĂ©ole Ă©levĂ© en semi libertĂ© et des produits de la CoopĂ©rative Porcine la COOPMAR, sur le site de l’exploitation situĂ©e Ă Morne Blanc – Quartier Ancinel au DIAMANT, le samedi 9 DĂ©cembre 2017, de 7 heures Ă 16 heures.





AU PROGRAMME : Vente de viande de porc créole et de produits charcutiers par la COOPMAR.

- Vente de viande de mouton, volaille, produits végétaux, etc.

- Visite guidĂ©e et commentĂ©e de l’exploitation - Interventions de techniciens agricoles -

- Animation musicale -

- Dégustation gratuite de viande de porc créole et de produits charcutiers

- DĂ©jeuner champĂȘtre (menu Ă base de viande de porc crĂ©ole issu de l’exploitation)

Pour le dĂ©jeuner champĂȘtre, (nombre de places limitĂ©es) rĂ©servation et paiement au :

0696 90 22 91 / 0696 37 04 28 / 0696 33 08 02 (le plus tĂŽt possible)



#Diamant

