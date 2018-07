Le retour de la Mercury Beach en #Martinique c’est ce week-end. Shabba Ranks est déjà dans l’île. Les kinis à cuni et et les maillots de bain ne vont pas faire dans l’urbain. Seul hic la subvention de 200 000 € n’a pas encore été voté par la Collectivité Territoriale de Martinique. Pour l’heure, place à la musique,à la consommation de lambi quelconque or not et au défoulement en mode By Low Law.