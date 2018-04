🎶🎶🎵🎵Telle Me Why ? 🎶🎶🎵🎵

Élue de la CollectivitĂ© Territoriale de Martinique, Louise « Alka » Telle est Ă©galement membre du Conseil d’Administration du ComitĂ© du Tourisme Martiniquais (CMT). Et c’est Ă ce titre qu’elle Ă©tait prĂ©sente du 3 au 5 mars 2018 au Seatrade Ă Fort Lauderdale.

Pour ĂȘtre compĂ©titive Ă ce grand rendez-vous mondial de la croisiĂšre, la miss avait pris quelques cours d’anglais avec Maryline LesdĂ©ma. Ainsi OP elle dĂ©barquait sans une ride en Floride dans un univers trĂšs ami ami. Son hĂŽtel Ă©tait situĂ© Ă 10 mn du salon. Pourtant LT sollicita Karine Mousseau pour pouvoir louer une Dodge Charger. Un vĂ©hicule aux frais du contribuable alors que 10 mn de trajet en Uber coĂ»te Ă peine le prix d’un bokit sans oignon. La prĂ©sidente du CMT n’a pas rĂ©pondu favorablement Ă sa requĂȘte. Encore heureux. Est-ce pour cela que l’élue psychologue, revancharde comme une Ă©charde de deck, a dĂ©clenchĂ© une «guerre psychologique» contre elle ? On n’ose pas le croire. Pas pour une Dodge Charger ? Non ? U kill me Louise. Be wa. Biwa.



Pourtant, les niloristes et surtout Nilor avec son regard de pervers narcissique menacent de ne pas voter le budget de la structure dédiée au tourisme.

Karine Mousseau devient ainsi ,entendons nous bien, le tendon d’Achille d’une situation politique tendue comme un string bio entre deux courants en lutte et en rut au MIM.