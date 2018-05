10 jours – 10 euros…OUPS…euh…10 jours – 30 euros…

On vit une époque formidable. Tellement qu’on va récolter des letchis fin mai à l’île de La Réunion. Mais pour l’heure c’est en #Martinique que les dérèglements climatiques et humains atteignent des sommets nouveaux.

Une télévision privée, ATV est aux portes de la liquidation. Les employés-es voulant sauver leur outil de travail (ce qu’on peut comprendre) font appel à la générosité et la solidarité du PEUP.

Seul hic leur association « Média des îles » présidé par le fantastique Miguel »Moli »Limol et crée le… 4 mai 2018 n’aurait pas encore été mentionné au Journal officiel des Associations.

Donc elle n’a pas de capacité juridique et ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Hum hum…



En sus on note que le minimum « don » a évolué. On passe de 10 € à 30 € Oh oh…

Comme dirait #Colbert, le père du #CodeNoir qui a une statue devant l’Assemblée Nationale en #France le pays des droits de l’homme… « Hum hum…il y a un truc louche là…bon sang…il va falloir fouetter la peau d’ébène…ça va saigner » . Sans commentaire mais comment taire ?