Dans le cadre de la 12ème édition des Rencontres Cinémas Martinique, du 17 au 25 mars 2017, Tropiques Atrium Scène nationale présentera des films, documentaires caribéens clip vidéos … Avec une superbe affiche à l’effigie de Frida Khalo, grande figure de la peinture mexicaine, au destin tragique.



Dans la programmation, on retrouvera notamment, Swagger

d’Olivier Babinet avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana…

Félicité d’Alain Gomis,

Ours d’argent à la Berlinale 2017, avec Véro Tshanda Beya Mputu, Gaetan Claudia, Papi Mpaka, Nadine Ndebo, Elbas Manuana (France -Belgique – Allemagne – Sénégal – Liban 2017)

Le professeur de violon, de Sérgio Machado avec Lázaro Ramos , Sandra Corveloni , Fernanda de Freitas , Graça de Andrade…(Brésil, 2016). Play the Devil de Maria Govan avec Petrice Jones, Gareth Jenkins, Nickolai Salcedo… (Trinidad et Tobago – Bahamas – Etats-Unis,2015).

Neruda de Pablo Larraín avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán (Chili – Argentine – France – Espagne, 2016).

Et beaucoup d’autres œuvres…