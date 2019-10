3ème édition du salon WELCOME à la maison en Martinique

Welcome à la Maison, le salon des loueurs saisonniers et hébergeurs chez l’habitant se tient le samedi 12 octobre 2019 de 9h à 19h à l’hôtel Batelière en #Martinique. Cette journée de formation intensive a un seul objectif : permettre aux propriétaires de villas, gîtes, appartements, bungalows, d’augmenter leurs réservations, leurs revenus locatifs et la satisfaction des touristes. 3 conférences, plus d’une quinzaine d’ateliers pratiques (marketing, juridique, commercialisation, architecture, etc) et une trentaine d’exposants seront présents.

Inscriptions : http://welcomealamaison.com / 0696 51 36 65