Et…à l’orée du carnaval en Martinique…Caresse Antillaise rate son #10yearschallenge

Surfer sur la vague des réseaux sociaux peut se révéler périlleux quand on ne maîtrise pas les données. En #Martinique, la marque Caresse Antillaise est en train de boire la tasse #10yearschallenge.

En 2009, elle proposait la GOYAVE… (prononcez ce mot comme vous voulez nous sommes en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité car ce n’est certainemrent pas #colbert le père du #codenoir qui a une statue devant l’Assemblée nationale à #Paris qui vous prendra le chou de Chine à Bruxelles) en NECTAR

Prtit rappel utile…les nectars de fruits : ils sont fabriqués à partir de jus de fruit ou de jus de fruits concentrés ou de purée de fruits (de 25 à 50 % selon les fruits) ou de mélanges entres ces différentes catégories + de l’eau + du sucre ou du miel.

En 2019, 10 ans plus tard on a droit à une BOISSON avec encore moins de fruits et toujours autant de sucre.

Petit rappel utile…une boisson aux fruits contient au minimum 12 % de jus de fruits + de l’eau ajoutée + des arômes et des colorants.

Un clin d’oeil de borgne aux diabétiques et aux obèses. Oh baise.

En…2029…ou même avant, on risque de voir dans les rayons des hypermarchés notamment chez Nanard le roi du quenard, de…l’eau de goyave. Prenons les paris. Une caisse de Champagne…une caisse de Dillon ou un casque colonial ? 🍾🍾🍾🥂🥂