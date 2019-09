À qui appartient cette maison située au 33 bis Rue Moreau de Jonnes à Fort-de-France en Martinique ?

À qui appartient cette charmante maison située au 33 bis Rue Moreau de Jonnes à Fort-de-France en Martinique ? Selon nos sources, cette demeure qui était en abandon manifeste aurait été acheté en mode sous le ground par une élue de la ville chère à Aimé Césaire. On n’ose pas le croire. Non. Nein. Awa. Gloukak. Ce n’est pas peau cible. Ce n’est pas possible.

Notre enquête, elle, se poursuit en prenant de la hauteur. Comme dit mon voisin historien… »il est important de connaître le fin mot de l’histoire ». Ce n’est pas du Blénac c’est du Colbert. À suivre.