À quoi joue VRAIMENT Bernard Hayot ?

Le 16 janvier 2019, dans le Figaro, on a eu la surprise d’apprendre que la Fondation Clément est…le seul musée en #Martinique. 🤔😳🤪🤪



Pas de quoi amuser, mais pas du tout, ceux et celles qui oeuvrent au sein du Musée du Père Pinchon et autres lieux de mémoires de l’île. Comment une telle ineptie a t-elle pu être publié ? C’est quoi le projet ? Ce sont de bonnes questions.

Mais la cerise sur le gâteux gâteau gicle comme du pus d’un furoncle oncle qui tente une tante, quand on apprend que Bernard Hayot alias Nanard le roi du quenard ne boit pas de rhum. Oh oh. Oh mon dieu, oh my god oh djee zeus, oh de Cologne.



Oui…VOUS avez bien lu …« …l’homme qui s’astreint à ne pas boire une goutte de rhum… »

Nanard serait donc en mode « No Mauny, no Lovo « …alors qu’il a tout pour être Clément. Quel est l’intérêt de noter celà ? C’est de la métacommunication ?

Il faut dire qu’à son âge (85 carêmes) il n’a jamais été aussi ambitieux aussi jump up. Il s’occupe plus que jamais de politique depuis la cinglante défaite sans gland de décembre 2015. Il avait choisi le mauvais cheval. 🐎 Aujourd’hui il joue à fond la carte de l’imagerie comme un acteur soucieux de pérennisation. Un gardien de sa civilisation. Il joue aussi la carte féminine. Le cas Cathou l’intéresse. « L’héritière » de Césaire l’intéresse.



Comme l’hôtellerie l’intéresse. 10 ans après 2009, il veut être celui qui écrit l’Histoire avec un grand H. Son grand H à lui, celui de GBH. Il se veut Dieu, lui aussi a une gomme Cette écriture réécriture est tellement en marche que…Nathalie de Pompignan une de ses sbires dévouée est capable de parler de Biodiversité en Martinique pendant une éternité sans dire un mot sur le …#chlordecone.

Quelle souplesse de yogi.

Quel exploit intellectuel.

Le seul hic pour Bernard Hayot…c’est que le mot béké en bambara veut dire…« propriétaire d’esclaves « et que ce signifiant lui collera à la peau ad vitam aeternam. Quelle ironie du sort.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’Assemblée nationale à #Paris et ça ne dérange personne. Surtout pas lui. Pourtant…

gilles dégras