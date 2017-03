A la veille de la journée internationale des droits des femmes, le milieu de la mode n’a pas épargné la femme : humiliations, mauvais traitements, anorexies imposées, discriminations, racisme …

Déjà critiquée pour le très jeune âge et la maigreur des mannequins, l’industrie de la mode notamment en #France est de nouveau épinglée !

La Paris Fashion Week dévoile les grandes tendances de la mode, vend du rêve aux femmes et aux hommes du monde entier, aux jeunes filles notamment , dont l’idéal professionnel est de faire partie un jour de cette élite de mannequins invités à défiler pour les grandes maisons. Mais sait-on seulement à quel traitement nombre d’entre elles sont, encore et toujours, soumises ?

L’autorité de régulation professionnelle de la publicité a épinglé la Maison St Laurent pour une campagne publicitaire représentant des jeunes femmes anorexiques dans des positions humiliantes. La maigreur a toujours fait partie intégrante des critères de sélection de la grande majorité des maisons de couture ! Ce n’est pas nouveau. Mais à l’heure où chacun, chacune brandit la bannière du respect de l’individu, de sa personne et de l’image que l’on véhicule de la femme, force est de constater que dans les faits peu de choses ont évolué.

Le marketing sexiste constitue la pierre angulaire du combat du droit des femmes. C’est pour ne pas légitimer ces récupérations que des voix se lèvent.

Chez Balenciaga, le casting tres controversé et choquant au cours duquel plus de 150 mannequins ont dû attendre plusieurs heures dans un escalier, dont un moment dans le noir, sans aucun accès aux toilettes, avant de passer les sélections, a fait polémique. Et cela a conduit la marque à rompre son contrat avec l’agence de casting concernée.



‘Les modèles noires importent ‘ : les mannequins réclament le respect et l’équité au sein de cette profession où la femme est mise en avant davantage comme un objet. A la veille de la journée de la femme, ces manifestations ont un écho particulier d’autant qu’elles résonnent à l’unisson : respect des femmes, respect de la femme quelque soit sa couleur de peau, son statut social, respect de toutes les femmes. Chacune a sa place au sein de la société et il convient de cesser d’humilier les femmes en les rabaissant à un état d’objet. Les critères de beauté doivent être reconsidérés pour le bien de toutes les femmes, de leur Santé physique et mentale.

Les problématiques associées aux notions de droits des femmes soulèvent depuis longtemps déjà, les questions liées à l’intégrité corporelle, aux violences sexuelles ou aux mauvais traitements dans le milieu du travail ! Le droit de vivre à l’abri du sexisme et des violences fait encore débat dans tous les domaines. La route est longue…