Adama Traoré : non lieu en préparation. Scandale en gestation.

Selon plusieurs sources l’enquête sur la mort d’Adama Traoré lors d’une « interpellation musclée » se solderait par un non lieu, pas de poursuites, nada, rien.

Il ne s’est rien passé.

Circulez, il n’y a rien à voir.

Sinon une justice de plus en plus en dérive.

Le « permis de tuer » que l’on voit chez les Américains semble bien se porter aussi en Europe. Ce que vivent les « gilets jaunes » est le quotidien des banlieues depuis des décennies.

Déni de justice. Révolte. Envoi de CRS, arrivée des ninjas de la tristement célèbre BAC, interpellation à la pelle, bavures, re-révolte, voitures brulées, retour des CRS + BAC…

Cette fois-ci, se dirige-t-on encore plus vers une justice de classe et de race ?

La famille d'Adama Traoré demande à ce que les gendarmes soient réentendus : "On éprouve de la colère"https://t.co/rCQpNnkPu7 pic.twitter.com/isbXPDNQxc — franceinfo (@franceinfo) 12 mars 2019

"Les juges ont terminé leurs investigations sur la mort en juillet 2016 d’Adama Traoré après une interpellation musclée. Aucune mise en examen n’a été prononcée. Cette décision laisse craindre aux parties civiles que l’enquête se solde par un non-lieu" https://t.co/NfrbYJKJPo — David Perrotin (@davidperrotin) 12 mars 2019