Air Caraïbes invente Air Anus pour mieux sodomiser les originaires de Martinique et de Guadeloupe

Puisque les élus (es) de #Martinique et de #Guadeloupe férus (es) de miles et de voyages à Paris se grattent les couilles et le clito et ainsi occupés (es) ne font rien pour la continuité territoriale, c’est le niqué qui fait la lumière sur les pratiques des compagnies aériennes qui s’en mettent plein les fouilles.

Dans cette vidéo c’est un citoyen éclairé qui, à l’orée des Assises des Outremer, met donc au grand jour cette sodomisation déclarée et sans graisse des populations insulaires par Air Caraïbes qui fait aussi bien que …#Colbert. Sans commentaire mais comment taire ?