AKO…un GRAND champion en RO… et en OR…

Cette photo par Dominique Herremans, est sûrement l’une des plus belles permises durant ce 33ème Tour de la #Martinique des yoles rondes. C’est surtout le symbole d’une victoire qui consacre le talent d’un patron qui fait montre, dans ce monde empreint d’humidité, d’une humilité rare : Jacques Amalir dit « AKO » .

Et quand on voit #RosetteOrange, cette yole, belle comme un soleil, briller autant que le Rocher du Diamant, on ne peut que remercier cet astre de jour pour le bonheur des yeux qu’il offre. AKO est un GEANT qui reste dans la course. RDV en 2018.

