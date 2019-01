Oh mon dieu, oh my god, oh djee zeus, oh ma Diana, le circuit cinématographique Elizé propose à Madiana en #Martinique une sélection de films… »black ». En attendant les films « métis » et « blancs »…je vais m’acheter un kilo de navets. On ne sait jamais.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’Assemblée nationale à #Paris et ça ne dérange personne.