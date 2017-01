Alfred Marie-Jeanne bloque l’ascenseur des niloristes entre l’étage 2017 et le 2020

Vendredi noir et métis pour les niloristes lors de la réunion mensuelle du Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) qui se déroulait le 27 janvier 2017 à Rivière-Pilote en #Martinique.

Alfred Marie-Jeanne, silencieux ces derniers temps a…changé de tempo. comme dirait Jojo. Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique y a été franco en déclarant qu’il sera candidat en 2020 aux élections territoriales.

Une façon comme une autre de s’adresser sans le nommer à Jean-Philippe #Nilor et à son groupuscule d’excités (es)…les niloristes.

Le petit yéyé de Sainte-Luce, lui, n’a pas été très prolixe avec une intervention d’environ 3 minutes, rien de notable.

Il a même été interpelé par deux militants remontés. Un lui disant qu’il ne votera pas pour lui aux Législatives de 2017 mais pour Sylvia #Saïthsoothane que Fred-Michel #Tirault n’a pas pu contrôler malgré les 80 000 € de la réserve parlementaire du député du sud et le siège de vice-présidence de l’Espace sud offert.

L’autre lui conseillant de créer son propre parti politique. Chaud pour le romanticus qui ne vanus cocus. Ca sent le #Fillon. Oups. Le fion une façon comme une autre d’évoquer le cas cacatoès.

Mais AMJ était en forme. On aurait dit une gélule de gingembre métissée avec une once de bois bandé. Il veut vraiment faire du nettoyage notamment au sein d’une Commission présidé à la CTM par Aurélie #Nella. Les sanctions contre les leaders niloristes commencent à tomber avec des retraits de délégations et reprise en main du pouvoir décisionnaire suite à une perte de confiance significative.