« Alfred viens à mon secours…I’am afraid…man pè…j’ai peur…Bondamanjak met son gros nez de négro dans mes affaires ». Cette phrase empreinte de cacarèle pourrait être attribué à Marcel Clodion le franc-maçon qui est chargé par ses frères à capuche de marquer à la culotte Alfred Marie-Jeanne.

Mais le comique est à venir. Selon nos informateurs qui sont à la CTM (voilà une information qui va mettre la pression dans les couloirs à Plateau Roy) celui qui n’a pas laisser un bon souvenir à la CMGRR l’ancêtre de L’IRCOM (Institution interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique) suite à deux articles, a consulter le service juridique , a été voir le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de #Martinique, pour pleurer sa race et savoir si la CTM pourrait payer ses frais d’avocat car il compte déposer une plainte contre Bondamanjak pour harcèlement. 😳😳😳😁😋🤣😂😂😜😜

Oui vous avez bien lu. Donc en Martinique, un média ou un citoyen n’ont pas la liberté de se poser des questions sur des gens qui sont payés avec l’argent du contribuable.

Que fait ce monsieur dans le cabinet de AMJ ? Quelle est sa fonction ? Voilà des questions simples et personne n’est capable d’y répondre. Eh bien puisque c’est comme cela…on va creuser et cher Marcel sache qu’on ne va pas te lâcher. Apré dé artik ou ja ka kriyé an mwé…boug mwen…

Demande conseil à Serge #Letchimy…il connaît la musique. A suivre.