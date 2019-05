Ambassadrice Maguy ? lool

Maguy Maguy Maguy, c’est quoi ce truc de ouf ?

T’es pas élue de la Ctm. Qu’est-ce que tu faisais là dit donc ?

Qu’est-ce que tu as à t’exposer comme ça ? Tu n’es pas assez de responsabilités à la CTM et aussi de soucis divers et variés ?

À la limite, on s’en fout. Mais tu exposes le grand homme. Toi et ton sbire. Et ça, on n’aime pas.

Et si vous vous barriez ? Et si vous vous cassiez ? Tous les deux. Et si vous alliez faire ambassadeur ailleurs. Pas besoin d’aller trop loin. Juste traverser le Canal.

T’en a pas marre de foutre la misère à ton père ?

T’en en pas assez de faire tourner ton père, la Ctm, la Martinique, nous tous quoi, en ridicule ? Tu vois les réseaux sociaux ?

On a entendu ton enfumage à la radio. Tes non-réponses, tes balbutiements, que tu pouvais être nommée… Est-ce que ça veut dire que parmi les 61 élus, y’avait pas un capable ? A la limite, à mon avis, n’importe lequel d’entre-eux serait plus légitime que toi pour faire ambassadeur. En plus, il parait qu’ils n’en savaient absolument rien. En tout cas, c’est ce que beaucoup disent.

Ah c’est vrai. Avant toi, il y avait une dame, une fonctionnaire qui représentait la Région puis la Ctm à Ste Lucie auprès de l’OECO. Pourquoi tu n’en parles pas ? Dis-nous, pourquoi est-elle partie ? Personne ne l’a poussée dehors ? Personne ne l’a dégoutée pour la faire partir ? Faut-il que BMJ fouille par-là ?

Te voilà quasiment ambassadrice. Décorée. Tout ça, tout ça.

Il reste 2 ans à ton vieux pour positiver sa mandature. Laisse-lui une chance. C’est ton père. Tu l’aimes ? Oui. Alors, attrape ton binôme et allez-vous-en.

Et c’est quoi ce discours en anglais à Sainte-Lucie ? Il n’y avait pas de traducteurs ?

Quand ils viennent chez nous, ils parlent français ? C’était pour faire ton intéressant ou bien pour montrer que Mme la Présidente de la Commission Coopération n’aurait pas pu assurer ?

Bon, réfléchi. Pèse le pour et le contre. Fais le bon choix, dis-nous « bye bye ».