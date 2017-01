Fashionweek de Paris, Antonio Grimaldi, le romain talentueux !

Elève de la grande Fernanda Gattinoni, Antonio Grimaldi est un couturier de renom dont les créations fabuleuses s’accordent avec l’air du temps. Volume et structure se mêlent à la volupté et au vaporeux des tenues sophistiquées avec une touche romantique.

Les robes sont longues, légères dans une palette allant du rose pâle, pêche, nude, blanc intemporel et

réalisées dans des étoffes fines et fluides, subtilement brodées de fils argentés et de cristaux. Un grand raffinement chez ce couturier Romain entouré de sa muse et grande admiratrice Ornella Muti.