Arc-en-ciel mon mardi… Il faut sauver le soldat ATV

Le cas ATV qui impacte la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane risque d’être le feuilleton braise îlien de ce début d’année. Ce mardi 09 janvier 2018, la chaîne privée à trois tête se retrouve dans la rubrique annonces légales de France-Antilles. L’objet de la requête annonce clairement la couleur. Et si le Canard Enchaîné ? Et si on s’y mettait ?



En attendant c’est la sénatrice Catherine « Cour Perrinon » Conconne experte en liquidation d’entreprises qui monte au créneau pour « sauver » le média. On adore évoquer le cas Cathou quand autrui est dans la merde.