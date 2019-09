Arrêté par les gendarmes…un campeur avoue être à l’origine de la pollution de la plage des salines en Martinique

On a du mal à le croire. Nous sommes sur le cul. mais les faits sont là. Les gendarmes de la #Martinique ont récemment pris en flagrant délit, la main dans le sac, un campeur dans le plus simple appareil, qui tentait de verser dans l’eau un batjé kaka à l’anse pine.

L’homme qui est sportif, selon ses dires, prépare les championnats du monde de saut en largeur. Il avoue avoir été à l’origine de la pollution constaté récemment par l’ARS et les services compétents.

Ses aveux sont sidérants : « Ma copine m’a laissé tomber. Elle m’a dit de décamper. Alors je suis allé camper avec des amis-es. Et j’ai eu cette idée folle. Pourquoi ne pas polluer les plus belles plages de l’île. Nous avons donc décidé de faire un donbré. Louise a donc fait les boules de farine avec du blé incomplet. Victor a ramené les gueules de Polius. Jean-Claude a fourni les haricots rouges qu’il a récupéré derrière Hyper U à Place d’Armes ». Serge a acheté les oignons, Catherine les a épluché ».

Les forces de l’ordre n’ont pas trop bien compris le rôle du donbré dans cette affaire.

Et l’homme de poursuivre : « …Il fallait qu’on fasse caca comme jamais car notre action devait faire chier la population. j’ai ensuite court-circuité le réseau internet du maire de Sainte-Anne. Et..on a mangé et déféqué durant toute la nuit. Chacun avait ramené un batjé et nous avons déversé toute cette merde du côté de la table du diable. Vous ne pouvez pas mesurer notre niveau de satisfaction quand nous avons vu Serge bilé parler de notre action au JT de RFO « .

Au fait si vous avez cru un seul mot de ce récit, vous pouvez également croire la version du maire de Sainte-Anne.

Un seule chose est sûre…il faut vraiment que la peur des campeurs change de camp. Sinon j’ai mieux. Mais c’est plus cher.