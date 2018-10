A quelques heures de la présentation de la nouvelle formule : ATV deviendrait VIA ATV… il semble que tout ne soit pas si rose comme une panthère !

Le personnel est dans l’inconnue totale de la nouvelle stratégie des actionnaires, concernant la grille de rentrée des programmes.

Mais avant de jouer les paranos, peut-être que la direction veut jouer l’effet de surprise ou simplement applique un management jupeterien!

Les astres ne semblent pas vouloir s’aligner pour le personnel de la chaîne locale! Horoscope rime avec…microscope. Oups. Il va falloir aimer la soupe.

En effet, tous ne seraient pas traités de manière égale .

Certains salaires n’ont toujours pas été versés: priorité aux cadres.

Décidément, à ATV les actionnaires changent mais les méthodes restent les mêmes.

Il en va de même pour les licenciés de #Guadeloupe, #Martinique et #Guyane qui n’auraient perçu leurs indemnités fin septembre. Oh mon dieu, oh Djee Zeus, oh #Colbert.

Pourtant leurs contrats ont pris fin mi-juillet ou mi-août pour certains!

Question: À quoi a servi les 650 000€ donnés généreusement par les martiniquais ?

ATV promettait la fin de l’ancien monde et de ses méthodes, il paraît clair que Jupiter a des adeptes jusqu’en Martinique. Vivement ce soir pour découvrir les données de la Via-seline.