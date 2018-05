ATV : cachez ce plan social que je ne saurais voir ?

L’opération collecte de dons et sauvetage d’ATV, ou opération enfumage pour certains, cacherait-elle en réalité un vaste plan social ?

ATV c’est un peu plus de 50 salariés .

Un démantèlement et une délocalisation de certains services seraient actés. Et rien qu’en #Martinique, 25 salariés-es devraient prendre la direction de…Pôle Emploi. Oh mon dieu oh my God oh ma Diana oh djee zeus oh Cas Camouilly. Ils ne sont pas dans la merde. Ça s’appelle un dégraissage sans graisse. 😳😳

Exit la Guadeloupe, la régie pub, la rédaction de WIPA et voir même la diffusion et le service de programme qui pourraient se faire depuis Paris! 🗼Place to Be!

Pour ATV Guadeloupe, les choses sont simples: pas de fréquence TNT, donc pas besoin de l’aval du CSA pour cesser net l’activité.

En Guyane, le service minimum serait conservé avec des partenariats locaux pour assurer le développement économique de la chaîne.

La production locale, non plus, n’est pas épargnée. Et à en traduire les gesticulations intellectuelles de Joslyn Vautor aka Dark Vador et ses amitiés adolescentes avec Hercule, une alliance est en négociation pour reprendre la production. Une question se pose alors: c’est Dream Master l’heureux gagnant à la CASH Machine ? Vous avez 10 secondes pour répondre !

Ainsi se dessinent les contours d’un projet de reprise qui ne dit pas son nom et qui fait l’objet d’un poker-menteur entre Hercule-Gilles Camouilly, également surnommé le Fossoyeur de France Ô, et le Tribunal de Commerce, qui n’entend pas laisser l’Etat financer un plan social.

Jeanjean, sors de ce corps et #rendslargent

Devant la défection des investisseurs locaux face à ampleur de la dette dont personne ne veut supporter le coût, la solution du plan social a été choisie.

Le projet aurait reçu l’aval de quelques cadres locaux en échange de… Mais en échange de quoi, au fait ?

Une carrière, un poste, une augmentation de salaires? C’est légitime! Mais les concernés par le plan social, sont-ils tous de cet avis ?

Revoilà donc les méthodes de Fabrice Jeanjean, pourtant écarté mais qui semble avoir des enfants spirituels, en interne.

Alors à quoi sert donc cette cagnotte, demandée aux Martinquais?

Maisouestdoncornicar, passé l’argent des subventions régionales (Guadeloupe, Martinique et Guyane), l’argent des rentrées publicitaires?

Est-ce au martiniquais de payer les errements de ces aventures du PAF perdu?

Indiana Jones-Edouard, armé de son légendaire chapeau et de son fouet, a réussi à entraîner ses collègues dans cette Caravane, digne du Tour des Yoles.

Mais après l’ After Yoles, que se passe t’il ?

Il semblerait qu’un report de la décision définitive juge du Tribunal de Commerce soit à l’étude. Mais en attendant, qui paie les salaires? Jean-Michel Hégésippe est aux abonnés absents! Pas mal pour l’ex-patron de Only…

Sûrement pas les nouveaux repreneurs, ils n’ont encore signé la reprise.

Bon sang, mais c’est bien sûr: Ti Sonson, le Martiniquais pur sucre et ses dons généreux en mode je donne pour la Madonne.

Infinty War : ATV-France Ô, au centre de la guerre sans fin pour des enjeux locaux et nationaux ?

Car le véritable enjeu se situe bien là. Soutenu par le groupe VIA de Bruno Ledoux, Hercule Camouilly se revoit très bien à la tête d’un nouveau média ultramarin, basé à Paris, après avoir été chassé à coups de balai par la sorcière de l’audiovisuel français. Un retour sous les ors de la République des médias ne se refuse pas.

Car en s’appropriant ATV, soulagée d’une masse salariale et vraie plus-value pour le futur repreneur, un marché publicitaire de 2 700 000 ultramarins s’ouvre avec en perspective la disparition programmée de France Ô, trop coûteuse et pas en phase avec l’Outre-Mer pour la fin 2018.

A l’heure où les super héros s’unissent, on est en droit de s’ interroger sur le pacte secret Hercule Camouilly et Indiana Jones-Edouard ?

L’appât du gain aiguise les appétits et produit du zêle. La quête du Saint-Graal par Indiana Jones-Edouard aboutira t’ elle à la direction de la chaine locale, tant espérée depuis des années ?

Sa ki fèt, fèt… Mais à quel prix?

