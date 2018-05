ATV GUADELOUPE, ATV MARTINIQUE: FRITURE SUR LA FREQUENCE ?

Que se passe t’il à ATV #Guadeloupe?

Depuis 1 semaine le rédacteur en chef Jacques « Dark Vador » CANNEVAL, comme il est surnommé en interne, et ses journalistes sont absents de la campagne de solidarité populaire qui a gagné les îles soeurs et la #Guyane ? Comment se fait-ce? Aucun sujet dans le JT ! Aucun journaliste présent lors du débat en direct !

Des pressions seraient gentiment exercées sur les journalistes pour se désolidariser de la maison-mère ATV #Martinique.

Le Dr, qui insiste pour se faire introduire ainsi, est un très proche de Fabrice « Escobar » JEANJEAN. Son jumeau, disent certains.

Objectif inavouable et inavoué: torpiller la campagne de dons et donc la reprise par VIAGRANDPARIS.

Les jumeaux ont en effet un projet parallèle et tentent par tous les moyens, by any means necessary, de saborder le projet …

Conflits d’intérêts ?

Dark Vador animé des mêmes humeurs destructrices et autodestructrices que son mentor, baigne dans le conflit d’intérêts. Comment être rédacteur en chef d’une TV locale et en même temps, gérer une agence de communication qui touchent des subventions régionales, des budgets publicitaires des entreprises qui font l’actualité locale de ton propre JT ? Viens voir le Docteur, n’aies pas peur!

Débouya pa péché

Ce double-jeu qui aurait précipité ATV Guadeloupe à sa perte, le Dr n’est pas le seul à le pratiquer.

Certains ont misé sur les 2 projets… Au cas où, on ne sait jamais… Il faut bien manger!!!

Time will tell, you think you live in Heaven but you live in Hell!

Moins de 24h avant la décision du juge qui scellera le sort du groupe ATV, toute cette agitation ferait dire à Joslyn CASH Machine Vautor : YAAA YAYA!