ATV, télé-réalité des martiniquais : clap de fin ?

On n’est pas sur W9 ! Il n’y a pas de marseillais mais que des martiniquais ! Bonjour, vous êtes sur ATV et vous regardez trop la télé !

Nous le vous disions il y a quelques jours. L’opération « sové atv »n’est qu’un vaste enfumage qui tente de masquer le plan machiavélique, ourdit par des martiniquais peu scrupuleux.

Des martiniquais en mode « pété fil kaka’y » enculent sans graisse, sans respecter la convention de Genève, des martiniquais autant naïfs que crédules, sous les yeux de la nation du poète ! Beau métissage. Bel pasaj. #Martinique rime avec nique.

Confirmés par plusieurs sources, l’argent des dons ne serait pas destiné à « sové ATV » ou à faire entrer les salariés dans le capital, comme on peut le lire dans plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Pour cela, il faudrait s’organiser autrement juridiquement ! Mais le temps presse.

+200 000 € dans la CASH Machine Miguel Limol

L’argent récolté avec espoir et ferveur sur les routes martiniquaises au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, an titan ami koté, pli pré cloché, servirait à se payer les salaires de quelques cadres, le temps de la prise en main de ce petit groupe à pieds de pieds nickelés qui a fait la nique à la générosité des martiniquais.

Que fait la police ? Que fait la justice ? Que fait le peuple martiniquais ?

Sargasses a fric la, ambiance de la bourse sargasses a fric la attention less course.

ATV ne sera plus ATV

Les pieds-Nickelés, Kouto a dé lanm, Escobar et les cadres espèrent tous la liquidation pour ne supporter une dette de plus de 2 millions € et un plan social.

Le projet de reprise verrait un partenariat avec le groupe VIAGRANDPARIS et l’opérateur-téléphonique Free, fraichement débarqué aux Antilles.

Avec Free et la nouvelle régie publicitaire, supportée par une grande radio locale alias Radio Achat pour les intimes, qui reste dans l’ombre, les Pieds-Nickelés veulent repenser le modèle économique, en fournissant notamment des offres télé via mobile.

Le nom ATV pourrait donc disparaître à tout jamais, entaché il est vrai de mic-mac, cric-crac et autres vagabonageries. Oh mon dieu, oh my God, oh ma Diana, oh Djee Zeus. Isa oh raboul.

Freedom morning

Kok-la chanté fini lespwa

Adieu les rêves, bonjour cauchemar

Le mépris, les mensonges

Construisent ma prison

Ma liberté n’est qu’une illusion

Il est des lendemains qui chantent… et qui seront joyeux… mais pas pour tout le monde !

Réuni en AG hier, le personnel était KO-debout à la Tyson interdite. L’inquiétude, la déception, le sentiment de trahison, le dégoût, un goût d’anus asséché et l’amertume avec vue imprenable sur la mer…de…comme tu veux, se lisaient sur les visages révélations après révélations.

