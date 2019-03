ATV…tu as calé le moteur ma fille…

Faites vos jeux, messieurs-dames, les enchères sont ouvertes. Ça ne roule plus pour atv ? Il semblerait qu’il n’y ait plus d’essence dans le moteur de la chaîne locale préférée des martiniquais. 1 an après la reprise par le groupe Médias du Sud, le réservoir est à sec, selon des déclarations surprenantes du PDG : «La situation d’ATV est grave et ne nous permet pas d’honorer vos factures». Extrait d’une conversation avec un prestataire. Oh my God! Oh Madiana! Oh my Djee Zeus! Déclarations qui font tâche d’huile à quelques jours d’une énième audience au Tribunal de Commerce de Fort-de- France. En délicatesse avec plusieurs prestataires de Guadeloupe et de Guyane depuis 8 mois, la Direction Générale, incarnée par l’homme qui fait des menaces de mort, se refuse de payer ses créanciers, comme par hasard tous des natifs natals!! Des nègres comme dirait #colbert le père du #codenoir. Un bras de fer tendu qui a valu des échanges de noms d’oiseaux et des menaces de poursuites judiciaires. Des débats passionnés pour un montant qui avoisinerait les 5000€ au total. Quoi? 5 000€ ? Eh oui ils ne peuvent pas payer l’équivalent d’une Twingo dédou. Mais où sont donc passés les 750 000€ sortis de l’anus des martiniquais-es ? Qui devaient servir à redresser la situation catastrophique engendrée par la gestion du Double J ? En attendant ce sont des petites entreprises locales qui font les frais d’aventuriers et d’amateurs qui ont voulu briller sous les sunlights des tropiques… Christophe Colon, sors de ce corps ! Pour les salariés aussi, la situation est tendue comme un string du mercredi des cendres ! Il se dit qu’un clash aurait éclaté après des retards de paiement de salaires! Retards récurrents depuis plusieurs mois. Là, encore dans un mépris dont elle a le secret, la direction générale évoque « des incidents techniques ». 🎶🎶🎵🎵 CONJONCTIVITE.🎶🎶🎶 Ça fait beaucoup de casseroles pour un groupe qui a fait tout pour se présenter comme « professionnel de l’audiovisuel et des médias ». Aucun ruissellement pour l’instant! L’idée serait de racheter ce Kangoo…pour en faire un Bradjak. Chiche. J’avoue que Samedi 27 mars…ça me dit.