Autres temps forts de la FashionWeek de New-York avec Ralph Lauren, Anna Sui, Michael Kors

Même si Kanye West a encore voulu attirer toute l’attention sur lui avec son show clandestin, son refus de convier presse et photographes, d’autres maisons se sont distinguées par leur élégance avec des collections très printanières, avec des pièces picturales, glamoureusement masculines.

RALPH LAUREN ou la nature reprend ses droits !

Dans Madison Avenue, Ralph Lauren a transformé les murs en superbes créations florales et végétales. L’ambiance y est intimiste et naturaliste à l’image de sa collection. Les Orchidées et le fond sonore de chants d’oiseaux subliment la femme Ralph Lauren active, qui porte des couleurs neutres déclinées dans une palette allant du sable à l’argile dans des matières aux volumes aériens et aux lignes épurées. On découvre des combinaisons fluides, des robes dénudants une épaule, des vestes de coupe tailleur classique, des pantalons motard. Les bijoux sont ethniques et dorés, les sandales en peau de serpent et les sacs aux motifs animaliers.

ANNA SUI aime voyager dans le temps et donner à ses collections une touche de romantisme et parfois d’excentricité. Les pièces aux tonalités profondes avec notamment du bleu sont ornées d’imprimés, de broderies et dorures. Les silhouettes sont soulignées par de larges ceintures, les poitrines par des cols jabots, les épaules par des renforts froncés. Les volumes sont vaporeux pour les robes midi ou les pantalons amples.

Chez MICHAEL KORS la sensualité est au rendez-vous. Il loue haut et fort le féminisme grâce aux superbes silhouettes où masculin et sensualité sont savamment mêlés. La femme MK est drapée dans des robes fendues, des tailleurs jupe aux lignes fuselées, des ensembles pantalons : juxtapositions et coloris neutres avec du beige, de l’acier, de l’olive, du merlot et du noir et des motifs animaliers pour égayer et renforcer le côté puissamment sauvage.