Et si nous avions tort de penser que Ismael #Boudjekada n’a pas raison ? Et si on s’y mettait ? C’est une bonne question.

Depuis quelques jours, en #Martinique, le pays oignon de la démocratie participative, Un jeune homme qui répond donc au nom de Ismael Boudjekada dit via les réseaux sociaux ce qu’il pense de cette île où on confond notamment pistache et cacahuète.

Selon un certain nombre de démocrates, il aurait raté une occasion de fermer sa gueule. Ok.

Donc…si je comprends bien, on ne serait plus en #France en Martinique ? La liberté d’expression est terminado du Prêcheur à Sainte-Anne en passant par Grand-Rivière ?

Pourquoi cet homme n’a pas droit à la parole ?

Parce qu’il n’est pas Martiniquais ?

C’est quoi un Martiniquais ?

En sus, il n’est pas Antillais et si on se penche une seconde sur son nom, on découvre, un centième plus tard, qu’il a 99,9% de chance d’être…(je n’ose pas le dire…) Arabe.

A l’heure où il ne fait pas bon d’être de ce type on va dire, kisa ka rivé musieu ? Tu cherches des problèmes ? Mec t’es pas #Colbert…mec. Moli. Qui es tu ? WOOAREYOU ? Sa ki’w ? Yes we am. Man ka santi…que musieu va me faire devenir raciste contre mon gré. ce n’est pas bon ce qu’il fait. Seigneur Jésus…aide moi.

Tu critiques tout le monde quoi ? Letchimy…Marie-Jeanne…Oh mon Dieu…oh my god…oh ma Diana…oh djee Zeus. Tu es fou. Colson. Entre-Temps…le cayali.

Tu n’as pas peur du quimbois ? Tu sais on a des gens qui font des vidéos de quimbois sur Facebook pour le tour des yoles mec ? Pa chèché nou.

Toute vérité n’est pas bonne à dire…Mohamed..euh…Ismael…calme toi…mange un bokit ou des chichis. Ki sa ka alé la a mafia ? Tu n’as pas à te mêler dans nos affaires. MAFIA. Frère…man ka kriyé’w frère mais en réalité an pa frère…frère. Qui es tu ? Est-ce que moi…là je m’occupe des problèmes de ton pays frèèèèère ? NON. alors Boug mwen…moliiiii.

Ou ja énervé mwen la. Bon assez discuté. OK ? Je vais me mettre en condition pour …regarder France/Pays-Bas. Ouais ou mantjé fè mwen pèd tan mwen. Tjip.