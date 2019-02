Benalla en prison. Après le grand débat, le grand déballage ?

Depuis mardi soir ça parle beaucoup de la mise en détention d’Alexandre Benalla, l’ex-body guard de Manu Macron. Il est en détention provisoire. En prison… Houla !!! On se demande si le jeune Benalla va finir par « craquer » et lâcher ce qu’il sait sur le Patron. Car depuis le début de cette affaire on sent bien qu’il y a un secret. Secret qui protège Benalla des foudres de la fameuse Justice française.

Justice faible avec les forts et forte avec les faibles.

Notons que ce n’est qu’après les révélation de Médiapart que celle-ci, vexée, a ouvert une enquête sur les agissements du garde du corps alors qu’il était au service de Manu. Il aurait touché des centaines de milliers d’euros pour protéger un milliardaire russe lié à la mafia. Mélange des genres pas recommandé quand on est accrédité « secret défense » comme l’était Alexandre Benalla. Sans Médiapart il serait encore en liberté à voyager dans des jets privés.

Attendons de voir si cette détention se prolonge, au plus haut niveau de l’Etat on doit s’activer pour qu’il ne panique pas, le petit, on doit lui assurer qu’une fois l’émoi passé, il ressortira tranquillou un dimanche matin. Son silence sera à ce prix.