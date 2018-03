Black Manikou au royaume de Makandja

Comme dirait #Colbert le père du #CodeNoir qui a une statue devant l’Assemblée Nationale française… »Quand on veut faire du cinéma, il faut un bon scénario » . Ce n’est pas le cas Sylvain « Tell me why ? » Bolinois le porte paroles inutiles d’un groupe de réflexion niloriste qui se revendique du MIM. Reçu par Maurice « Tell me why 2 ? » Violton dans l’émission Saw ka di, le sieur était comme un manikou qui poussait un caddie dans un hypermarché vers 20h15. Alone à Barcelone. Peu crédible il est eu du mal à cacher qu’il était la marionnette au service du Bungalow Man lanceur de culotte. Alfred Marie-Jeanne peut vraiment dormir tranquille. Ce n’est pas avec des warriors à la Bolinois de cajou pareils qu’il va être mis en difficulté.