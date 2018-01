Pourquoi les blancs éprouvent ce besoin imbécile de se grimer en noir ?

Voilà une question qui devrait interpeler ceux et celles qui trouvent NORMAL que Jean-Baptiste #Colbert le père du #CodeNoir ait encore une statue devant l’assemblée nationale française à Paris en France le pays des droits de l’homme.







Ainsi, après Antoine #Griezmann et son black face à la con, en hommage aux Harlem Globe Trotters, le #carnaval de Dunkerque et sa Nuit des noirs, le Festival du film frantastique de l’île de La #Réunion, c’est au tour des blancs de #Guyane de se grimer en Neg marrons pour sûrement rendre un hommage…à leurs ancêtres ? Sérieusement…d’où vient ce besoin ? C’est quoi le projet ? Quelle est cette motivation ? Notre dimension pigmentaire n’est pas un déguisement. Sauf si en #Guyane…le nou bon ké sa…n’a plus de sens, n’a plus d’essence et que le boni ment.