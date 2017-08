(Breaking) Crise en Corée… les USA montent en pression !

Sans doute pour valider la position agressive de Trump, Le ministère de la défense US en remet une couche. Car, la tension n’est pas assez haute bien entendu !

Il met en garde la #CoreeDuNord contre « des actions qui mèneraient à la fin de son régime et la destruction de son peuple ».

😳

Un ton très rare en diplomatie internationale…

CNN (en anglais)

Mattis: North Korea “should cease any consideration of actions that would lead to the end of its regime and the destruction of its people" pic.twitter.com/YxItfk44VO

— CNN Politics (@CNNPolitics) 9 août 2017