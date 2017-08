(Breaking) Macron : plus impopulaire que Trump (on ne vous le dira pas partout)

Selon CNEWS – une chaîne très proche du pouvoir – « 36% des français sont satisfaits d’Emmanuel Macron », cent jours après son élection.

Cocorico ! Emmanuel Macron est en réalité plus impopulaire que Donald Trump !



Comparer c’est parfois se rassurer, mais pas cette fois-ci !

La preuve : le 17 juillet, Donald Trump était à 36% d’opinion favorable : « un record historique d’impopularité depuis 70 ans » selon CNN. Et Trump a atteint ce record déplorable en 6 mois : soit 180 jours !

Le frenchie vient donc de dépasser le Yankee, en mode « je pars en vrille ».

CNEWS, chaine de Vincent Bolloré – milliardaire ami d’Emmanuel Macron – a voulu nous prendre pour des idiots, mais 36% de satisfaits = 64% d’insatisfaits.

Manu a battu Donald au bras-de-fer, façon caillera, et maintenant il vient de le dépasser dans le plancher des sondages… trop fort. Brigitte et Manu ont du souci à se faire : en trois mois être moins bien perçu que Donald Trump, ce n’est pas une bonne nouvelle…

Startup Nation !

Sondage Macron : IFOP. Enquête réalisée en ligne du 7 au 9 août auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur 1,4 à 3,1 points.

Sondage Trump : ABC cité par CNN