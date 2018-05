[Breaking] Mark Zuckerberg convoqué par le Parlement anglais, sinon il risque d’être interdit de territoire !

L’info vient de tomber. Désormais, Mark n’a plus le choix. S’il veut voyager en Angleterre sans se faire arrêter à la frontière, il doit venir témoigner devant le Parlement à Londres !

Le petit milliardaire ne pouvait pas plus mal gérer cette histoire de Cambridge Analytica !

Alors qu’il suffisait de venir témoigner « librement », il a joué au plus malin.

Résultat : il se retrouve face à un ultimatum du Parlement anglais : Tu viens tout de suite, ou alors tu ne mets plus les pieds au Royaume Uni !

Comme un vulgaire migrant en mal de papier.

Décidément, les avocats de Facebook sont vraiment des bras cassés, ou alors aveuglés par leur « pouvoir ». Mais ça c’était « avant ».