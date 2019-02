Bruno Nestor Azérot / Alfred Marie-Jeanne…la grande réconciliation

Ça se passe ce dimanche 24 février 2019 au Morne des Esses la ville dans la ville de Sainte-Marie. Une énième fête mais celle là vaut son pesant de balaou frits. Du coup, cette photo prend un caractère HISTORIQUE tellement que Bruno Nestor Azérot maire de Sainte-Marie et Alfred Marie-Jeanne ont pris de la hauteur, ont gommé leurs problèmes et prônent une nouvelle donne constructive. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Et Dieu seul sait (quoi que…) qu’il y en a beaucoup qui évoluent en #Martinique.