Bruno Nestor #Azérot/Jean-Philippe #Nilor…c’est fini… esta terminado. Voilà une nouvelle qui, en #Martinique, devrait ébranler un échiquier politique où les branleurs se branlent le chibre et des lettres.

L’ex député du nord et celui du sud ne sont plus les frères de sang et de seins qu’on croyait. Oh my God, oh ma Diana, Oh Djee Zeus. Oh bungalow.

Plus de bisous, plus de…c’est toi, c’est moi, c’est FR3, plus d’accolade… de New York, ni de Bossa combo.

L’un traite l’autre de couilles molles et par pudeur on ne vous dira pas lequel. Une seule chose, est sûre, le G20 ou du moins ce qu’il en reste se fera sans l’un des deux. Nilor qui se veut ces jours-ci le grand rassembleur dans l’île est donc persona non grata à Sainte-Marie et au MIM. Quel talent.

Voilà un faux spécialiste de l’indivision qui paie l’addition en multipliant les divisions. Belle opération. Beau calcul.