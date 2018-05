La cagnotte ATV : Dalendo change les règles du jeu… si t’as donné tu l’as dalendo…

Coup de théâtre samedi 12 mai vers 13h en Martinique.

La plateforme de financement participatif Dalendo vient de changer ses conditions d’utilisation. Elle annonce que même si la collecte n’atteint pas ses objectifs (soit 350 000€), l’argent récolté ira quand même à ATV.

WOW ! C’est un énorme « cadeau »…

Mais ce geste est inhabituel.

Et contraire aux jeunes règles du secteur du financement participatif.

En effet, si un « projet » demande 350.000 euros, il doit récolter 350 000 euros pour être jugé « viable ». Sinon ce serait trop facile de lever des fonds inutilement !

C’est même Dalendo qui le dit !

Cette règle du « tout ou rien » est décrite noir sur blanc dans leur site (voir les FAQ ).

Le « tout ou rien » permet de protéger les donateurs contre des aventuriers qui lanceraient des projets trop beaux pour être vrais… des aventuriers qui iraient à la pêche aux billets en demandant une trop grosse somme, et se satisferaient de moins.



Dalendo fait un cadeau…

Mais quid de ceux qui ont donné de l’argent cette dernière semaine ?

Pendant 7 jours la plateforme a bombardé les réseaux sociaux avec ce genre de messages :





Avec des accroches dramatiques : « Atteindre 100% ou disparaître »….

La promesse était claire : si la collecte ne parvient pas au montant prévu (350 000€), les donateurs seront remboursés.

Rassurés par ces messages, ces donateurs antillais ont accepté ces règles du jeu, qui les protègent : votre argent ira seulement à un projet qui « tient debout ». Il a été évalué à 350 000 euros par les demandeurs eux-mêmes.

Ce projet était ainsi décrit : « Réunir les 350.000 euros qui manquent à la finalisation du tour de table du projet de reprise de la chaîne locale par un ensemble de sociétés composé du Groupe Via (TV Sud) accompagné de Smart Consulting. »

C’est un programme clair. Qui est aussi détaillé sur la page d’appel de fonds.

Il y a trois paliers : 375 000 euros pour calmer le tribunal… mais si les 500 000 euros sont atteints on peut satisfaire un « repreneur » (anonyme) et 1 million d’euros c’est le redémarrage… avec des objectifs clairs.

Ah mais… non… ce samedi tout a changé.

On va donner ce que l’on a récolté… sans trop savoir à quoi tout cela va servir.

On est à 100 000 euros… et sur simple décision de la plateforme, l’argent récolté sera donné au « projet », quoiqu’il arrive…



Mais… au fait !

Pour en disposer ainsi : c’est l’argent de Dalendo ??

ou parle-t-on de l’argent des donateurs ?

Quelques minutes après ce premier Tweet, un second… qui vise – cette fois-ci – le coeur :



La situation est grave, c’est évident. On remet la somme à l’association, bravo, mais ce n’était pas le deal prévu au départ.

Quid du projet avec des partenaires ?

Quelle destination pour cet argent ?

Une caisse de soutien aux salariés ?

Un investissement ?

C’est bien brouillon tout cela…

Et on parle quand même de 111.000 euros !! (somme récoltée le samedi 12 mai à 15h)

Sans vouloir gâcher la fête, cette décision jette encore un flou sur ce mode de financement « participatif ».

L’argent injecté n’est pas un investissement, donnant droit à des actions et à des dividendes. C’est plutôt un don. Présenté comme cela dès le début aurait été plus honnête.

Et on valide maintenant des projets qui « finalement » se financent avec à peine le tiers de l’objectif… YOLO.

Espérons que ce cadeau ne soit pas empoisonné pour une ATV qui n’avait pas besoin de cela.

Ce serait dommage que les 2000 donateurs se disent qu’ils l’ont eu dalendo.

.

PS : Attendons de voir le montant des « frais de fonctionnement » de Dalendo. Montant qui sera déduit de la somme récoltée. Un vrai cadeau aurait de réduire ces frais aussi.