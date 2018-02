L’Espace Sud passe à la signature électronique de ses documents administratifs

Le lundi 22 janvier, Eugène Larcher, le président de l’Espace Sud a reçu de Laurent Hassoun, chef de projet au sein de la société SFI une clé USB de référencement et qualification de "type Référentiel Général de Sécurité" (RGS). Ce procédé permet désormais à la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de passer à la signature électronique des documents administratifs.

La signature électronique est un élément-clé de la dématérialisation, elle dispose d’atouts tels que, le raccourcissement des délais de traitement et de prise de décision ou encore la suppression des coûts de traitement des courriers liés à la mise sous pli et à l'affranchissement...A l’instar de la signature manuscrite au bas d'un document papier, la signature électronique identifie l'auteur d'un document numérique qu'il s'agisse d'un courrier, d'un contrat, d'un bon de commande ou d'un formulaire administratif. La version 2.0 (web) du RGS qui est actuellement en vigueur et a été rendue officielle par arrêté du Premier ministre en date du 13 juin 2014. Celle-ci est le résultat d’un travail conjoint entre la Direction générale de la modernisation de l'État (DGME) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Objectif « zéro papier » …

L’acquisition de cette clé USB sécurisée va permettre au président de l’Espace Sud de signer électroniquement tout document numérique et ce quel que soit le lieu où il se trouve. A titre d’exemple, la signature d’un mandat de paiement pour un fournisseur ou une association est désormais possible en quelques clics. Engagée dans ce vaste processus de dématérialisation, l’Espace Sud montre encore sa volonté d’être une collectivité Eco-exemplaire. La mise en place de ce processus de dématérialisation constitue une approche innovante et pertinente au service de l’efficacité et de la rentabilité. De plus elle permet une réduction significative des coûts toujours dans l’objectif du « zéro papier » que s’est fixé la communauté d’agglomération.

#ecoexemplarité

#signatureelectroique

#numerique

#espacesud ... Voir +Voir -

Photo