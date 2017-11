Le Canard Enchaîné révèle les magouilles du député de Martinique Jean-Philippe Nilor

-Hé bé, hé bé…c’était donc vrai ce que #Bondamanjak avait publié alors ?

http://wp.me/p2X1DA-o7i

Eh oui, ce jour, un média de #France, du pays de #Colbert, vient valider les écrits d’un blog privé de #Martinique.

Oh mon dieu, oh my god, oh djee zeus. Toutes ces histoires d’ascenseur, de bungalow, de lancer de culotte au visage…c’est donc vrai. Victor…on comprend mieux pourquoi le députy #Nilor ne dépose pas de plainte contre #Bondamanjak.

La boite de Pandore est ouverte. Vive le Canard Enchaîné. Vive la France. Maintenant on va pouvoir parler de l’emploi fictif. Chouette. A suivre.