Carenantilles 11 – Ceregmia 7

La #Martinique est décidément une terre de records. Après le record du Monde du saut en largeur, l’île qui, se prend pour un péyi oignon, s’attaque à l’univers judiciaire. Et ça marche, du coup, l’affaire Ceregmia c’est du pipi de chat même si confiant, Rapha hèle.

Il faut dire que Jean-Louis de Lucy de Fossarieu a frappé fort, très fort, histoire de faire son entrée dans l’Histoire avec un grand H en mode « J’ai baie du Marin ».

Histoire de faire passer Fred Célimène et ses potes pour des petits joueurs de sèbi métis. Et là les dés sont jetés et ça ne va pas l’aider.

Il faut dire que la mise en détention provisoire a étonné tout le monde. Le procureur de la République a dû ainsi, tout en signifiant la présomption d’innocence, détailler scrupuleusement les nombreux chefs d’accusation qui justifient sa décision.