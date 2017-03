Carnaval 2017 en Martinique : toi Régine tu vas avoir des problèmes, tu vas souffert

Elle s’appelle Régine #Germany elle oeuvre à ATV #Martinique. Son patronyme n’en fait pas une teutonne. Néanmoins, elle en a comme Angela #Merkel. Eh oui, elle démontre en plein carnaval, qu’elle a plus de gonades que tous ces hommes qui se déguisent en femmes. Dans son métier, elle a également plus de couilles que les Jean-Marc #Pulvar, Franck #Zozor, Rodrique #Florimond, Victor Shemar Moore Bonnaire et Eddie #Marajo réunis.

Une performance notable à l’heure où le glaire comportement sexuel de l’homme politique dans l’île et à l’exportation, est un sujet plus tabou que combo. Régine, tu n’as pas une migraine ni un cotylédon. Mè sa ou fè a ké ba yo mal tèt. Toi tu auras des problèmes. Mais tu as les moyens de trouver les solutions. Bravo.