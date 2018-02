Carnaval 2018 en Martinique : deux Vaval pour le prix d’un

En 2018, le #carnaval de Fort-de-France en devait être la vitrine, l’écran plasma du PPM pour se moquer et décrédibiliser l’actuelle majorité à la Collectivité Territoriale de #Martinique. Il faut dire qu’il avait bien préparé les choses avec le…#TCSP. Louis Boutrin devenait le Vaval rêvé. Alfred Marie-Jeanne lui prêtait son doigt. Et le vidé était assuré jusqu’au mercredi des cendres et plus si affinités sur une île qui compte plus de 365 jours gras par an. Seul hic, la bande à Serge #Letchimy…est formée de bras cassés.

Un Bradjak Négrier plus tard et les vrais Vaval du carnaval s’appellent Didier Laguerre et Serge « Épandage » Letchimy. Au naturel…pas besoin de déguisement. Nature. Le vrai.

Aux dernières nouvelles ce dernier aurait envoyé un courrier à Emmanuel #Macron pour tenter de justifier son comportement et son communiqué à la con. Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale. 🏛🇫🇷. Oh #Césaire…reviens ils sont devenus cons. Oups…fous…ou un métissage des deux.