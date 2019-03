Si on devait parler d’évolution signifiante du Carnaval, 2019 va marquer l’apparition massive d’européens dans notre Carnaval.

Non seulement comme spectateurs, ça on s’y était habitué, mais comme acteurs participants nombreux et sans complexes.

A part de ça, c’était un mardi gras comme on les aime, avec ce qu’il fallait de folie, de bruit, d’imagination, de chanté malélivé, de fesses exhibées et de pinpins à peine cachés…

