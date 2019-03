Carnaval de Martinique : lundi gras à Fort-de-France

On ne peut vraiment pas dire que les choses s’améliorent au niveau de la retransmission du Carnaval par la chaîne pubique.

Ça s’est d’abord appelé, de mémoire, Radio Martinique, puis Radio-Télévision Martinique puis Martinique-Télévision, puis RFO (Radio France Outremer surnommée RF Zéro) puis Martinique Première puis la 1ère , or ça continue de dégringoler en qualité tout en continuant à mouliner le nannan de l’aliénation. Grave. Et pour la retransmission du Carnaval, le plus grave, c’est d’avoir écartés Polo et Michel Thimon du direct. Eux, au moins, ils connaissaient les acteurs du Carnaval et savaient de quoi ils parlaient.

En plus, le job de la télé pubique n’est-il pas de nous informer de ce qui se passe dans le Carnaval. A la regarder, on aurait dit qu’ils essayent plutôt de présenter un spectacle (un genre de sous Trinidad et de sous mais sous Rio) en écartant tout ce qui sort du politiquement correct et de la bien-pensance.

Triste. Fout nou bwabwayizé.