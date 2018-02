L’Espace Sud passe Ă la signature Ă©lectronique de ses documents administratifs Le lundi 22 janvier, EugĂšne Larcher, le prĂ©sident de l’Espace Sud a reçu de Laurent Hassoun, chef de projet au sein de la sociĂ©tĂ© SFI une clĂ© USB de rĂ©fĂ©rencement et qualification de "type RĂ©fĂ©rentiel GĂ©nĂ©ral de SĂ©curitĂ©" (RGS). Ce procĂ©dĂ© permet dĂ©sormais Ă la CommunautĂ© d'AgglomĂ©ration de l'Espace Sud de passer Ă la signature Ă©lectronique des documents administratifs. La signature Ă©lectronique est un Ă©lĂ©ment-clĂ© de la dĂ©matĂ©rialisation, elle dispose d’atouts tels que, le raccourcissement des dĂ©lais de traitement et de prise de dĂ©cision ou encore la suppression des coĂ»ts de traitement des courriers liĂ©s Ă la mise sous pli et Ă l'affranchissement...A l’instar de la signature manuscrite au bas d'un document papier, la signature Ă©lectronique identifie l'auteur d'un document numĂ©rique qu'il s'agisse d'un courrier, d'un contrat, d'un bon de commande ou d'un formulaire administratif. La version 2.0 (web) du RGS qui est actuellement en vigueur et a Ă©tĂ© rendue officielle par arrĂȘtĂ© du Premier ministre en date du 13 juin 2014. Celle-ci est le rĂ©sultat d’un travail conjoint entre la Direction gĂ©nĂ©rale de la modernisation de l'État (DGME) et l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d'information (ANSSI). Objectif « zĂ©ro papier » 
 L’acquisition de cette clĂ© USB sĂ©curisĂ©e va permettre au prĂ©sident de l’Espace Sud de signer Ă©lectroniquement tout document numĂ©rique et ce quel que soit le lieu oĂč il se trouve. A titre d’exemple, la signature d’un mandat de paiement pour un fournisseur ou une association est dĂ©sormais possible en quelques clics. EngagĂ©e dans ce vaste processus de dĂ©matĂ©rialisation, l’Espace Sud montre encore sa volontĂ© d’ĂȘtre une collectivitĂ© Eco-exemplaire. La mise en place de ce processus de dĂ©matĂ©rialisation constitue une approche innovante et pertinente au service de l’efficacitĂ© et de la rentabilitĂ©. De plus elle permet une rĂ©duction significative des coĂ»ts toujours dans l’objectif du « zĂ©ro papier » que s’est fixĂ© la communautĂ© d’agglomĂ©ration. #ecoexemplaritĂ© #signatureelectroique #numerique #espacesud ... Voir +Voir -

Transformation et valorisation des produits de la mer



EugĂšne Larcher visite les marins-pĂȘcheurs stagiaires en formation « transformation et valorisation des produits de la mer ».



Hier matin, accompagnĂ© d’élus, le prĂ©sident de l’Espace Sud rendait visite aux stagiaires qui participent Ă la formation « SpĂ©cialisation d’Initiative Locale » (SIL) de transformation et valorisation des produits de la mer, initiĂ©e par l’Espace Sud, qui se dĂ©roule actuellement Ă l’atelier Cash Traiteur au quartier Pelletier au Lamentin.

Le MinistĂšre de l’Agriculture et de l’Alimentation homologuait la crĂ©ation de ce diplĂŽme portant sur la « Transformation et la valorisation des produits de la mer ». Il s’agit d’un diplĂŽme destinĂ© aux professionnels de la pĂȘche dont l’ingĂ©nierie fut construite par l’Espace Sud. Il s’agit d’une premiĂšre. Il sera capitalisĂ© et dupliquĂ© Ă l’ensemble de la France. La SIL « Transformation et la valorisation des produits de la mer » est un diplĂŽme de niveau V qui relĂšve de la famille des BEP Alimentation- bio industrie Option agroalimentaire. L’Espace Sud a menĂ© Ă terme ce projet grĂące Ă la collaboration de ses partenaires : le dĂ©lĂ©guĂ© rĂ©gional Ă l’ingĂ©nierie formation (DRIF), la Direction de l'Agriculture et de l'Alimentation, la Direction de la Mer, le ComitĂ© RĂ©gional des pĂȘches et Ă©levages marins et l’Interprofession. C’est le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) du Robert qui a Ă©tĂ© chargĂ© de l’enseignement des stagiaires du fait de son expertise en agroalimentaire. Cette formation Ă laquelle participent treize marins pĂȘcheurs du Sud a Ă©tĂ© adaptĂ©e aux besoins du territoire et repose sur les rĂ©alitĂ©s de la filiĂšre pĂȘche. Elle permet aux marins-pĂȘcheurs formĂ©s d’exercer rĂ©glementairement l’activitĂ© de transformation et de valorisation de produits, dans un cadre respectueux des normes d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©.



Des marins pĂȘcheurs beaucoup plus compĂ©tents



Les stagiaires reçoivent un enseignement visant Ă maitriser un certain nombre de processus et de fabriquer des produits innovants tels que les pains de poisson, le boudin de giraumon et de poisson, le boudin de bananes jaunes et de poisson, les brochettes Terre-mer, les cuisses de poulet farcis au lambi, les soupes et les tartes aux fruits de mer, les paupiettes de thon, les rillettes de la mer, les terrines de poisson Ă l’ananas confi et au rhum vieux 
 Nos marins pĂȘcheurs sont formĂ©s par ailleurs dans le but de dĂ©velopper leur activitĂ© et seront accompagnĂ©s. L’apprentissage, qui a dĂ©butĂ© le 2 octobre dernier, s’achĂšvera le 8 fĂ©vrier prochain. Il s’étale sur d’une durĂ©e de 441 h rĂ©parties en formation thĂ©orique au CFPPA du Robert, en formation pratique en entreprises, au PARM (pĂŽle agroalimentaire RĂ©gional) et Ă l’atelier Cash Traiteur. Un jury permanent assure le contrĂŽle continu et la dĂ©livrance des diplĂŽmes. Le coĂ»t de formation s’élĂšve Ă plus de 157 000 € et une indemnitĂ© de stage est versĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires. Le financement est assurĂ© par la CTM, le FSE (fonds europĂ©ens), l’AGEFOS PME et l’Espace Sud. En mettant en place cette formation innovante, l’Espace Sud veut offrir aux professionnels de la pĂȘche une opportunitĂ© de dĂ©veloppement qui contribuera Ă augmenter leur revenu, favoriser leur montĂ©e en compĂ©tences et dĂ©velopper les « offres-produits » pour le Territoire.



#politiquedelamer

#marinspecheurs

#espacesud

#eugenelarcher

#produitsdelamer

#formation

#cfppa

#parm

#ctm

#fse

#agefospme ... Voir +Voir -

Transformation et valorisation des produits de la mer EugĂšne Larcher visite les marins-pĂȘcheurs stagiaires en formation « transformation et valorisation des produits de la mer ». Hier matin, ac...

Photo