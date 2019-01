Carnaval en Martinique : mais que fait Marlène Schiappa ? 😳😳😳

VoilĂ le visuel d’une soirĂ©e de #carnaval qui se dĂ©roulera en #Martinique. Le thĂšme c’est le TCSP (Transport Collectif en Site Propre) mais dans l’imagination des organisateurs le sigle prend un tout autre sens. TCSP = Tout Coucoune san Pwel. Ce qui dans la langue de #Colbert le pĂšre du #codenoir Ă©voque le sexe Ă©pilĂ© de la femme.

Oh my god, oh djee zeus, oh mon dieu, oh by low law, c’est du sexisme glaire ou je me trompe ? Mais que fait MarlĂšne #schiappa ? Que fait l’Union des Femmes de l’Ăźle oĂč les indigĂšnes aiment le Champagne ? Que fait KĂ©vin « Klee » Toris ?