Catherine Conconne apporte un soutien bonnet M à Rodolphe Désiré…she’s crazy like a fool what about it Daddy Cool

À l’orée des prochaines échéances électorales, le Paysage Politique de #Martinique (PPM) montre son vrai visage.

Une élue adjointe au maire de Fort-de–France (Élisabeth Landi) achète une maison en abandon manifeste alors que la loi l’interdit. Si je raconte des conneries qu’elle este en justice. On va se marrer. Une conseillère municipale de Sainte-Anne serait impliquée dans un trafic de cocaïne. La Salette de Notre Dame mue en mallette.

Le maire de la commune du Marin Rodolphe « Daddy cool » Désiré ex figure emblématique de l’OJAM est en mode Leonardo DiCaprio dans le Marinagate. La Martinique est comme un paquebot, pas que beau, qui prend l’eau, coule en rimant avec Titanic. Et ce n’est pas cool. En sus…quand le lapsus le gland…on a droit à une énième errance de la sénatrice Catherine Conconne sur son désormais célèbre mur pas mûr Facebook. On vous laisse lire. Comme dirait Jean-Claude Dolmen l’éolien fervent catholique : « D’où Jésus ».

Par pure pudeur, on vous fait grâce des commentaires de ses fans empreint de cellophane. Mais bon comme dirait Bérard Capgras :